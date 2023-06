Motorista embriagado e com CNH vencida atropela idoso em Arapongas

Um atropelamento foi registrado na noite dessa sexta-feira (16) na Rua Uirapuru no centro de Arapongas, cidade do norte do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), um motorista que apresentava sinais de embriaguez atingiu um idoso de 73 anos com o seu veículo e fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O pedestre sofreu ferimentos graves.

continua após publicidade

Assim que as equipes da PM e da Guarda Municipal (GM) chegaram ao local, já havia uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando os primeiros atendimentos ao ferido. Ele foi encaminhado rapidamente para um hospital da cidade.

Quanto ao responsável pelo atropelamento, os agentes de segurança apuraram que ele conduzia um Volkswagen Golf quando o fato aconteceu.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Equipes de resgate atendem acidente com três vítimas em Arapongas

Após diligências, a polícia localizou o veículo envolvido e o condutor, um homem de 27 anos, em sua residência. O motorista foi conduzido à sede da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar, onde foi constatado, através do teste do bafômetro, que ele apresentava um teor alcoólico de 0,45 mg/L.

Os policiais também descobriram que o jovem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Diante dos fatos, o autor do atropelamento foi encaminhado para a 22ª Subdivisão Policial para as devidas providências. O veículo envolvido no atropelamento foi apreendido.

Siga o TNOnline no Google News