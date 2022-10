Motorista embriagado causa acidente com 5 veículos, em Arapongas

Da Redação

Um motorista embriagado teria causado um acidente envolvendo outros quatro veículos, na noite desta quarta-feira, 26, na Rua Mutum, em frente a biblioteca pública de Arapongas. Pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e SIATE do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender as vítimas. Um motociclista foi encaminhado com fratura na perna para o hospital. Duas mulheres também ficaram feridas, a motorista de um carro e a condutora de uma moto. Ambas foram encaminhadas para atendimento médico.

De acordo com o relatório da Polícia Militar (PM) que foi acionada para a ocorrência, o acidente envolveu cinco veículos: três carros e duas motocicletas. Ainda segundo o relatório da PM, no local permaneceu o condutor do veículo Golf, que supostamente teria sido causador do acidente. Foi oferecido a ele o teste do etilômetro, aferindo a quantia de 0,47 mg/l, constatando crime de embriaguez ao volante.

No local ainda, em checagem via sistema, foi constatado que o mesmo está com a CNH cassada. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Rolândia.

A PM não informou as circunstâncias em que o acidente aconteceu.

