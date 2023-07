Motorista embriagado bate em portão de casa e é detido em Arapongas

Foto por (foto: reprodução) Homem se recusou a realizar o teste de alcoolemia

Uma equipe policial foi acionada nesta quina-feira (13) via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a um acidente de trânsito na Rua Águias, no cruzamento com a Rua Garça Azul, em Arapongas. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um homem de 44 anos ao lado do veículo, aparentemente sem ferimentos.

Segundo relato do indivíduo, ele estava transitando pela Rua Garça Azul quando o veículo apresentou falhas nos freios, o que resultou em uma colisão com o portão de uma residência. Enquanto a equipe policial realizava o registro da ocorrência, o homem apresentava odor etílico e nervosismo ao responder às perguntas que lhe foram feitas. Seu tom de voz estava alterado e ele gesticulava de forma agitada em relação à conduta dos policiais durante a abordagem.

Em determinado momento, o indivíduo se dirigiu à proprietária da residência com tons de ameaça, intensificando a tensão no local. Além disso, ele se recusou a realizar o teste de alcoolemia. Diante da situação, a equipe policial decidiu encaminhar o homem, juntamente com o veículo, até a 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) para a confecção do Boletim de Ocorrência Unificado (BOU) e a aplicação das medidas cabíveis.

O indivíduo foi devidamente notificado e, em seguida, liberado. As autoridades competentes seguirão com as investigações sobre o acidente e o comportamento do condutor, levando em consideração as infrações e delitos cometidos.

