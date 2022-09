Motorista é socorrido após acidente entre carro e caminhão na PR-444

Da Redação

Um acidente entre um carro e um caminhão foi registrado no final da tarde deste sábado (24), na PR-444, entre as cidades de Arapongas e Mandaguari, no norte do Paraná.

O motorista do carro, um VW Gol, sofreu ferimentos e precisou ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi encaminhada para o Honpar de Arapongas. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

De acordo com testemunhas, o carro acabou batendo na traseira do caminhão. Com o forte impacto, a frente do veículo ficou completamente destruída.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi ao local. Metade pista precisou ser interditada para o atendimento ao acidente. As causas da colisão serão apuradas.

Em Arapongas, um outro acidente entre um carro e uma carreta foi registrado na PR-444, na noite de sexta-feira (23). Cinco vítimas, incluindo duas crianças, sofreram ferimentos leves e foram atendidas por equipes do Samu e do Siate.

