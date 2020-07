Motorista é preso por embriaguez ao volante em Arapongas

Continua após publicidade

Um jovem motorista de 25 anos foi preso por embriaguez ao volante no final da madrugada desta quinta-feira (11) em Arapongas no centro da cidade. A Polícia Militar (PM) realizava uma Operação Saturação quando flagrou o rapaz com o volume do som do carro excessivamente alto.

A PM abordou o motorista, já conhecido no meio policial, ele não estava portando documentos e a CNH dele estava irregular. Foi realizado o teste do etilômetro que apontou 0,89 mmg/l comprovando a embriaguez ao volante, informou a polícia.

O rapaz foi preso.