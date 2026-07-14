Motorista é preso por embriaguez ao volante após acidente em Arapongas

Colisão entre dois carros ocorreu no início da manhã desta terça-feira; teste de bafômetro confirmou o crime de trânsito

Um motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante no início da manhã desta terça-feira (14), após se envolver em um acidente de trânsito em Arapongas. A batida, que envolveu dois automóveis, aconteceu por volta das 6h20 no cruzamento da Rua Águias com a Rua Macucos.

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De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada para registrar a colisão e, durante o atendimento no local, os policiais notaram que um dos condutores apresentava sinais claros de ter ingerido bebida alcoólica.

Para confirmar a suspeita, ambos os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. O condutor de um dos veículos registrou resultado negativo (0,00 mg/L). Já o motorista com sinais de embriaguez obteve a marca de 0,74 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Esse valor ultrapassa o limite tolerado pela legislação e configura crime de trânsito.

Diante do resultado, o homem recebeu voz de prisão no local e foi encaminhado à 22ª Subdivisão Policial. A polícia informou ainda que a documentação de ambos os veículos estava regular. As multas e notificações referentes à infração de trânsito foram aplicadas pela equipe que atendeu a ocorrência.