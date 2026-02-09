Leia a última edição
SAÚDE PÚBLICA

Motorista é preso com 400 ampolas ilegais na PR-444 em Arapongas

Medicamento era transportado na cabine de caminhão e foi apreendido pela Rotam

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 10:06:41 Editado em 09.02.2026, 10:12:53
Um motorista de 30 anos foi preso na tarde deste domingo (08) após ser flagrado transportando 400 ampolas de medicamento TG Tirzepatida de forma irregular na PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada no km 10 da rodovia durante patrulhamento do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), por meio da equipe Rotam.

Segundo a Polícia Militar (PM), o caminhão Mercedes-Benz Atego, com baú refrigerado, foi abordado após o condutor ser visto utilizando o celular enquanto dirigia. Durante a fiscalização, o motorista apresentou comportamento nervoso e acabou admitindo que levava caixas do medicamento na cabine do veículo.

O material estava armazenado em um compartimento acima do para-brisa. Ao todo, foram encontradas 100 caixas com quatro ampolas cada, totalizando 400 unidades.

Motorista é preso com 400 ampolas ilegais na PR-444 em Arapongas
AutorA ocorrência foi registrada no km 10 da rodovia - Foto: Divulgação

A equipe encaminhou o condutor e a carga ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual de Rolândia para conferência do material. Após contato com a Polícia Civil de Arapongas, foi determinada a apresentação do homem na delegacia para os procedimentos legais.

O veículo, que transportava carga perecível regular, foi liberado à empresa responsável. As ampolas foram apreendidas e o caso foi enquadrado como crime contra a saúde pública.

ARAPONGAS crime contra a saúde Medicamentos Policia Rodoviária Tirzepatida transporte irregular
