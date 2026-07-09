Motorista é preso após cães farejadores acharem drogas em carro e casa em Arapongas

Suspeito já era alvo de denúncias de moradores; mais de 600 gramas de entorpecentes, dinheiro trocado e balança foram apreendidos em Arapongas

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (8), no bairro Flamingos, em Arapongas, no norte do Paraná. A prisão ocorreu após a polícia encontrar porções de maconha embaladas para venda dentro do carro que ele dirigia e, posteriormente, um tablete da mesma droga escondido em sua residência.

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A abordagem aconteceu por volta das 20h, na Rua Dançador Verde, durante um patrulhamento de rotina de uma equipe especializada com cães da Polícia Militar. Os policiais decidiram parar um veículo Ford Fiesta prata ocupado por suspeitos que já vinham sendo apontados por moradores pelo envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.

Durante a revista pessoal, nada foi encontrado com os ocupantes. No entanto, ao vistoriarem o interior do automóvel, os agentes localizaram as embalagens com maconha prontas para a venda, além de notas de dinheiro trocado — um forte indício da prática de tráfico.

Questionado pela equipe, o motorista confessou imediatamente que vendia a droga e revelou que mantinha um "estoque" maior armazenado em sua própria casa. Os policiais se deslocaram até o endereço e acionaram os cães farejadores Hafena e Iron para auxiliar nas buscas.

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Na residência, os animais ajudaram a localizar um tablete inteiro de maconha. Ao todo, a ocorrência retirou de circulação: 623 gramas de maconha (entre porções embaladas e o tablete); Dinheiro em espécie (cédulas diversas); 01 balança de precisão e materiais plásticos usados para fracionar a droga.

O motorista recebeu voz de prisão no local. Ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil (22ª Subdivisão Policial) de Arapongas e autuado pelo crime de tráfico de drogas, ficando à disposição da Justiça.