Motorista e passageiro ficam feridos após picape capotar em Arapongas

Uma picape capotou no final da madrugada deste domingo (7) no km 16 da PR-444, em Arapongas, no norte do Paraná, e deixou o motorista e um passageiro feridos. Ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas ao local.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que também esteve no local, o veículo, uma Montana LS com placas de Paiçandu-PR, capotou e parou em meio a uma plantação de soja. O motorista de 46 anos e o passageiro, de 38, sofreram ferimentos considerados leves. Eles foram encaminhados a um hospital de Mandaguari.

O acidente aconteceu em uma curva da rodovia. De acordo com a PRE, o motorista perdeu o controle da direção e capotou para a direita da pista. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente, que aconteceu por volta das 5h20.

