Motorista é feito refém por bandidos e tem carga de óleo vegetal roubada em Arapongas

Vítima foi encapuzada e abandonada horas depois; caminhão foi recuperado vazio pela polícia às margens da PR-444

Um motorista de caminhão foi feito refém por assaltantes na rodovia que liga as cidades de Sabáudia e Arapongas, no Norte do Paraná, na segunda-feira (10). Os criminosos roubaram toda a carga de óleo vegetal que era transportada e abandonaram o veículo vazio horas mais tarde.

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O crime teve início por volta das 6h da manhã. O caminhoneiro relatou à polícia que precisou fazer uma parada de manutenção, nas proximidades do aeroporto de Arapongas, para consertar um vazamento de ar no veículo. Nesse momento, um carro preto parou ao lado com a suposta intenção de prestar ajuda. Dois homens armados desceram do automóvel e anunciaram o assalto.

A vítima teve a cabeça coberta por um capuz e foi mantida refém sob constantes ameaças. Após horas de apreensão, o motorista foi solto pelos assaltantes em uma propriedade rural às margens da BR-376, já no município de Marilândia do Sul. Ele conseguiu acionar a Polícia Militar e relatar o crime no destacamento local.

Veículo recuperado

Durante a tarde, por volta das 15h20, uma equipe da PM foi acionada para verificar um caminhão abandonado em uma estrada de terra perto do quilômetro 7 da PR-444, em Arapongas.

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Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a carreta com a cabine aberta e a chave na ignição. Durante a vistoria, constataram que os tanques estavam completamente vazios. Pouco tempo depois, os agentes foram informados pela central de que o veículo era o mesmo que havia sido levado no roubo da manhã e que o motorista já estava em segurança.

O caminhão foi apreendido e levado para a delegacia de Polícia Civil de Arapongas, que ficará responsável pelas investigações para tentar localizar a carga e identificar os autores do crime.