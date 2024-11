Motorista é fechado por caminhão e cai em canaleta central na BR-369

Um acidente de trânsito foi registrado em um trecho da BR-369, em Arapongas, norte do Paraná, na tarde deste sábado (26). A ocorrência foi registrada a alguns metros do marco do Trópico de Capricórnio.

Um motorista perdeu o controle do veículo que conduzia, um Renault Duster, após ser fechado por um caminhão. Por conta disso, ele parou com o automóvel na canaleta central da rodovia. As rodas do lado do condutor ficaram dentro da estrutura, impossibilitando a remoção sem algum auxílio.

Foto por Reprodução/WhatsApp Acidente foi registrado na tarde deste sábado (26)

O acidente ocorreu quando a vítima trafegava sentido Arapongas a Apucarana.

O motorista do automóvel, de 28 anos, precisou ser encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas. Não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência.

