Motorista é encaminhado ao hospital após capotamento em Arapongas

Carro ficou de ponta cabeça após acidente

Um motorista, de 31 anos, ficou ferido após acidente registrado na madrugada deste domingo (19), na BR-369, trecho do Distrito de Aricanduva, em Arapongas, norte do Paraná. O capotamento ocorreu por volta das 4 horas bem em frente ao posto de combustíveis.

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motorista estava consciente e orientado, inclusive saiu do carro sozinho e perambulava pelo local quando a equipe chegou.

No entanto, por conta da cinemática do acidente, os socorristas decidiram encaminhá-lo para o Hospital da Providência, em Apucarana, para uma avaliação mais detalhada do quadro de saúde.