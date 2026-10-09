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CONJUNTO FLAMINGOS

Motorista é abordado por infração e acaba flagrado com maconha em Arapongas

Agentes da Guarda Municipal apreenderam mais de 70 gramas de droga na Zona Leste; suspeito alegou ter comprado o produto na região

Escrito por Da Redação
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Motorista é abordado por infração e acaba flagrado com maconha em Arapongas
Autor Drogas foram apreendidas pela GM de Arapongas - Foto: GM/Divulgação

Uma fiscalização de trânsito terminou na apreensão de entorpecentes na manhã de quinta-feira (8), no Conjunto Flamingos, em Arapongas. Um motorista foi levado à delegacia após desrespeitar leis de trânsito e confessar aos guardas municipais que transportava drogas no interior do próprio veículo.

-LEIA MAIS: Dupla encapuzada invade residência e agride vítimas em Arapongas

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A ação ocorreu na Rua Andorinha Grande, durante uma ronda de rotina pela Zona Leste da cidade. Os agentes encontraram um Chevrolet Corsa em alta velocidade cruzando uma faixa de pedestres sem parar. Ao notar também que o carro estava em mau estado de conservação, a equipe realizou a abordagem para orientação e verificação.

Durante a conversa, o condutor admitiu espontaneamente que levava porções de maconha dentro do automóvel. Ele alegou que a substância era para consumo próprio e que havia adquirido a droga em Rolândia.

Diante da situação, o homem e o veículo foram encaminhados à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas. Na delegacia, a maconha foi pesada e totalizou cerca de 76,3 gramas, divididas em três porções embaladas em papel celofane. O condutor cooperou durante todo o procedimento e permaneceu à disposição da Polícia Civil para os procedimentos legais.

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´polícia ABORDAGEM ARAPONGAS drogas fiscalização de trânsito maconha
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