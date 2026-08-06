Motorista de ônibus é agredido na rodoviária de Arapongas após negar pedido de passageiro

Agressor fugiu a pé após ser impedido de desembarcar fora do ponto permitido e é procurado pela polícia

Uma discussão por causa da abertura da porta de um ônibus terminou em agressão física na Rodoviária Municipal de Arapongas, no Centro da cidade, na tarde de quarta-feira (5). Um motorista de transporte coletivo intermunicipal foi atingido por socos no rosto e sofreu uma tentativa de enforcamento enquanto realizava uma parada de rotina no local.

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De acordo com o registro policial, o veículo fazia o trajeto com destino a Rolândia e parou no terminal apenas para o embarque e desembarque de passageiros. Durante o procedimento, um homem se levantou solicitando que a porta traseira fosse aberta para que ele pudesse ir ao banheiro. O condutor explicou que não tinha autorização para liberar o desembarque naquele ponto do terminal, permitindo apenas a entrada e saída nos locais regulamentados.

Diante da recusa, o passageiro se exaltou, pulou a catraca do coletivo e partiu para cima do trabalhador, desferindo golpes na face e tentando aplicar um golpe no pescoço. A violência só cessou quando outros passageiros perceberam a situação e começaram a gritar por socorro. O agressor então desembarcou rapidamente e fugiu a pé em direção à Avenida Siriema.

A Polícia Militar foi acionada e recebeu de uma representante da empresa de ônibus uma fotografia do suspeito tirada antes da fuga. Equipes policiais realizaram patrulhamento por toda a região central e proximidades, mas o homem ainda não foi localizado. Apesar do susto e das marcas da agressão, o motorista recusou atendimento médico e informou estar bem.