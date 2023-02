Motorista de Arapongas perde controle e carro bate em garagem de casa

Da Redação

Mulher foi encaminhada com ferimentos para a Santa Casa

Uma motorista de Arapongas ficou ferida após um acidente inusitado dentro da garagem de sua casa localizada no Jardim Mônaco. A batida ocorreu na tarde desta terça-feira (21), quando a mulher entrava na residência. Segundo a vítima, o pneu enroscou na guia, fazendo com que ela perdesse o controle do veículo e atingindo um pilar localizado na garagem.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima. Conforme o socorrista Rogério Fernandes, a mulher está com suspeita de fratura de nariz e também de tórax, mas está orientada e consciente. A equipe encaminhou a vítima para a Santa Casa de Arapongas.

Acidente em Arapongas

Uma forte batida foi registrada no começo da manhã desta terça-feira (21), em Arapongas, no norte do Paraná. Por volta das 6h07, dois carros colidem entre a Avenida Arapongas e a Rua Lori. Uma câmera de segurança flagrou o acidente. Os motoristas ficaram feridos.

Após a violenta colisão, um dos carros ainda atingiu um automóvel que estava estacionado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e socorreu os dois motoristas do acidente.

