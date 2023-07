Motorista de aplicativo é roubado por adolescentes em Arapongas

Um motorista de aplicativo teve seus pertences roubados por um grupo de adolecentes de 14 a 16 anos na manhã deste sábado, 15, em Arapongas, Norte do Paraná. O crime aconteceu na região do Residencial Araucárias.

De acordo com o Boletim de Ocorrências da Policia Militar (PM), de Arapongas, o motorista afirmou que foi chamado para uma corrida na rua Jurutau. Ao chegar no local, 4 garotos, de 14 a 16 anos entraram no veículo.

Durante a corrida, um rapaz passou mal e o motorista parou o carro para ele descer. Mesmo assim, o motorista continuou até que um dos jovens foi deixado na rua Taperaçu Cinza, esquina com rua Gavião Sauveiro, ficando apenas três garotos dentro do carro.

Como consta no boletim, após chegar no destino final, os jovens anunciaram o roubo e pediram que o motorista passasse dinheiro e o celular. O homem ainda afirmou que sentiu algo duro na sua nuca, o que segundo os policias, provavelmente se tratava de uma arma de fogo. Após roubar os pertences do motorista, os rapazes desceram do carro e fugiram do local.

Ainda segundo a PM, logo após o crime, os policias começaram a realizar buscas pelas proximidades, e cerca de 20 minutos depois, um dos jovens foi localizado. O rapaz, de15 anos, tentou correr após receber voz de abordagem, mas não conseguiu e foi pego pelos policiais.

Momentos depois, após receber informações de pessoas do bairro, os policiais encontraram um outro suspeito, também menor de idade, andando pela rua. Como também foi reconhecido pela vítima, o jovem foi abordado pelos PMs. Os objetos roubados do motorista não foram encontrados com os suspeitos.

Por conta de serem menores de idade, os pais dos jovens foram avisados sobre os crimes e os dois rapazes foram encaminhados até a delegacia, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. O terceiro envolvido no roubo não foi encontrado.

