Motorista capota carro comprado há uma semana e escapa quase ileso em Arapongas

Morador de Apucarana retornava de Cambé quando perdeu o controle da direção próximo a um posto de combustíveis

Um motorista de 29 anos, morador de Apucarana, sofreu um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (10) na BR-369, em Arapongas. O condutor perdeu o controle da direção após o veículo aquaplanar, fazendo com que o carro tombasse para o lado esquerdo.

O carro, um Fiat Pálio, no entanto, não chegou a capotar completamente, retornando à posição normal sobre as quatro rodas. Após o impacto, o jovem ainda conseguiu dirigir por mais alguns metros até que o automóvel apresentasse falha mecânica e parasse de funcionar na margem da pista.

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O motorista retornava do município de Cambé e relatou que havia comprado o veículo há apenas uma semana. Logo após o acidente, policiais militares que passavam pelo trecho em uma van pararam para prestar os primeiros socorros. Na sequência, uma ambulância e um guincho da concessionária Motiva Paraná foram acionados para prestar apoio na ocorrência e sinalizar a via.

Apesar da dinâmica do acidente e do susto, o condutor sofreu apenas um ferimento superficial no antebraço esquerdo. Ele foi avaliado pelos socorristas da Motiva Paraná ainda no trecho da rodovia e, como apresentava bom estado de saúde e apenas escoriações leves na pele, assinou o termo de recusa de atendimento para encaminhamento hospitalar, sendo liberado no próprio local.

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