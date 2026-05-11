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Motorista cai com carro em buraco de obra interditada em Arapongas

Condutora recusou atendimento médico e veículo foi retirado do local por guincho

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 11:49:11 Editado em 11.05.2026, 11:49:05
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Motorista cai com carro em buraco de obra interditada em Arapongas
Autor Foto: Defesa Civil de Arapongas

Uma motorista sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (11) após cair com o carro em um buraco em uma via interditada nas proximidades do Conjunto Corina Pugliese, em Arapongas.

- LEIA MAIS: Prefeitura de Arapongas assina repasse de R$ 35 mil para Ong Arte & Vida

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De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Paulo Kummel, o acidente teria ocorrido ainda durante a madrugada, mas os órgãos responsáveis só foram acionados por volta das 8h30. “Segundo informações, ela foi para a casa do namorado e dormiu. Depois retornou ao local”, explicou.

Ainda conforme Kummel, a motorista recusou atendimento das equipes de socorro, incluindo ambulância e Corpo de Bombeiros.

A Guarda Municipal de Arapongas também esteve no local e realizou as verificações necessárias. Segundo o coordenador da Defesa Civil, não havia irregularidades relacionadas à documentação da condutora ou do veículo.

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O automóvel foi retirado do local com auxílio de um guincho e encaminhado para os procedimentos da seguradora. “A seguradora vai dar sequência no trâmite para poder fazer o conserto”, completou Paulo Kummel

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acidente de transito ARAPONGAS Defesa Civil GUARDA MUNICIPAL infraestrutura urbana seguro automotivo
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