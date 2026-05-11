Motorista cai com carro em buraco de obra interditada em Arapongas
Condutora recusou atendimento médico e veículo foi retirado do local por guincho
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Uma motorista sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (11) após cair com o carro em um buraco em uma via interditada nas proximidades do Conjunto Corina Pugliese, em Arapongas.
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De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Paulo Kummel, o acidente teria ocorrido ainda durante a madrugada, mas os órgãos responsáveis só foram acionados por volta das 8h30. “Segundo informações, ela foi para a casa do namorado e dormiu. Depois retornou ao local”, explicou.
Ainda conforme Kummel, a motorista recusou atendimento das equipes de socorro, incluindo ambulância e Corpo de Bombeiros.
A Guarda Municipal de Arapongas também esteve no local e realizou as verificações necessárias. Segundo o coordenador da Defesa Civil, não havia irregularidades relacionadas à documentação da condutora ou do veículo.
O automóvel foi retirado do local com auxílio de um guincho e encaminhado para os procedimentos da seguradora. “A seguradora vai dar sequência no trâmite para poder fazer o conserto”, completou Paulo Kummel