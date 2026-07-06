Motorista bêbado foge na contramão e bate em rotatória antes de ser preso

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (6), em Arapongas após protagonizar uma perseguição em alta velocidade por ruas da Vila Cascata. O motorista, que dirigia na contramão e apresentava visíveis sinais de embriaguez, tentou fugir da Guarda Municipal, colidiu contra uma rotatória e só parou após rodar cerca de um quilômetro com o pneu estourado.

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A ocorrência teve início por volta de 1h59, quando uma equipe em patrulhamento perto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) flagrou um GM/Corsa transitando no sentido contrário da via, vindo na direção da viatura. Os guardas acionaram as sirenes e luzes de emergência, mas o condutor desobedeceu à ordem de parada e acelerou.

Durante o acompanhamento tático, que se estendeu por aproximadamente 1,5 quilômetro pela Rua Tico-Tico-Rei, o suspeito entrou à direita na Avenida Garça Boiadeira e atingiu uma rotatória. O impacto danificou a roda dianteira esquerda e estourou o pneu do veículo. Mesmo assim, o homem continuou a fuga na contramão pela Avenida Uirapuru-Laranja, sendo finalmente interceptado um quilômetro depois.

Na abordagem, os agentes constataram que o motorista estava disperso, com a fala desconexa e forte cheiro de álcool. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com ele, os guardas localizaram duas latas de cerveja dentro do carro.

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Ao ser questionado, o homem alegou que não havia visto a viatura e admitiu ter bebido em um posto de combustíveis. Os agentes ofereceram o teste do bafômetro. O motorista concordou em fazer o exame, mas, mesmo orientado, não soprou o aparelho com ar suficiente para gerar um resultado válido.

Diante das evidências, do comportamento do condutor e do risco gerado no trânsito, o homem foi detido e encaminhado à 22ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos legais. O veículo também recebeu as devidas multas de trânsito.