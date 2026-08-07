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Motorista atropela ciclista, foge e deixa vítima em estado grave em Arapongas

Testemunhas afirmam que condutor acelerou para derrubar o homem do capô, diz Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista atropela ciclista, foge e deixa vítima em estado grave em Arapongas
Autor Homem foi encaminhado ao Honpar - Foto: Reprodução

Um ciclista ficou gravemente ferido na noite de quinta-feira (6) após ser atingido por um carro no cruzamento da Rua Irataua com a Rua Arara Verde, em Arapongas, segundo a Polícia Militar (PM). O motorista responsável pelo atropelamento fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

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Devido à gravidade dos ferimentos, equipes de suporte avançado do serviço de emergência médica precisaram ser acionadas. O homem recebeu os primeiros atendimentos ainda na via pública e, após ser estabilizado, foi encaminhado com urgência para o Hospital Honpar II.

Uma testemunha que presenciou a cena relatou que o acidente aconteceu quando o ciclista seguia pela Rua Irataua. Um carro de passeio, que trafegava na direção contrária, fez uma conversão em alta velocidade para acessar a Rua Arara Verde e acabou batendo contra a bicicleta.

Com a força do impacto, o ciclista foi jogado sobre o capô do carro. Ainda de acordo com o relato, em vez de parar, o motorista acelerou o veículo novamente, fazendo com que a vítima caísse no asfalto, e escapou em alta velocidade.

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O carro envolvido foi descrito por populares como um modelo antigo, de cor verde-escura, que possivelmente ficou com a parte da frente danificada após a colisão. O condutor aparentava ser um homem jovem. As autoridades buscam agora informações que ajudem a identificar o motorista.

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acidente ARAPONGAS atropelamento ciclista transito
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