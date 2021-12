Da Redação

Motorista atropela adolescente em Arapongas e foge do local

Um adolescente de 14 anos, foi atropelado na noite desta segunda-feira (20) em Arapongas. O jovem estava atravessando a Avenida Gaturamo sentido Jardim Primavera na faixa de pedestre, quando foi atingido por um veículo. De acordo com testemunhas, o motorista fugiu do local sem prestar socorro ao jovem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para atender a vítima que teve fratura exposta na perna direita. O jovem foi encaminhado para Santa Casa. O motorista ainda não foi localizado pela polícia.

Esse é o segundo caso de atropelamento em que o motorista foge do local sem prestar socorro à vítima em menos de uma semana.

O primeiro caso aconteceu no sábado (18) e uma menina, de 12 anos, morreu após ser atropelada. Beatriz Vivian de Mendonça estava acompanhada do pai Anderson Leal de Mendonça, que também ficou gravemente ferido. O acidente ocorreu por volta das 22h30, na Rua Tico-Tico do Campo, no Conjunto Monterrey.