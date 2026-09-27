Motorista abastece R$ 100 e foge sem pagar em Arapongas

Suspeito tentou convencer frentista de que faria um Pix de outro local; ele escapou em um carro branco

Um motorista fugiu sem pagar a conta após abastecer o veículo em um posto de combustíveis localizado na Avenida Maracanã, no Parque Industrial I, em Arapongas, na manhã deste sábado (26).

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Conforme as informações repassadas pela polícia, após colocar R$ 100 em combustível, o cliente avisou que não faria o pagamento ali. Ele alegou ao frentista que precisava ir até um estabelecimento vizinho para realizar uma transferência via Pix. O funcionário do posto recusou a condição e exigiu o acerto imediato.

Diante da negativa do trabalhador, o homem acelerou o carro — um modelo Corsa de cor branca — e fugiu em direção a uma via próxima. Todo o incidente foi registrado pelo circuito de segurança do estabelecimento. O vídeo não foi divulgado.

Através das imagens, foi possível notar que o suspeito tem barba grisalha e usava um boné e uma camiseta cinza com detalhes em verde no momento da fuga. A polícia foi acionada e realizou rondas por toda a região, mas o motorista não havia sido localizado até a conclusão do registro policial.