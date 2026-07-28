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FISCALIZAÇÃO

Motoneta irregular e sem CNH é apreendida no Arapongas IV

Fiscalização de trânsito interceptou o condutor durante patrulhamento no bairro

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 09:11:03 Editado em 28.07.2026, 09:10:58
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Motoneta irregular e sem CNH é apreendida no Arapongas IV
Autor Foto: Divulgação GM

Uma ação de fiscalização da Guarda Municipal resultou na apreensão de uma motoneta vermelha na tarde de segunda-feira (27), no bairro Casa da Família Arapongas IV, em Arapongas.

- LEIA MAIS: Moto de leilão com placa e tarjeta adulteradas é apreendida na Av. Maracanã

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A equipe policial realizava um patrulhamento de rotina pela região quando avistou um jovem pilotando o veículo e decidiu fazer a abordagem para verificação.

Durante a checagem no sistema, os agentes constataram duas irregularidades graves: o condutor não era habilitado e a documentação do veículo estava vencida, com o último imposto pago no ano de 2023.

Diante das infrações, o jovem recebeu as orientações dos policiais e foi liberado no local. Já a motoneta foi guinchada e levada ao pátio da Polícia Militar, onde permanecerá até que toda a documentação seja regularizada.

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