Motociclistas ultrapassam viatura da PM e duas motos são apreendidas

Duas motocicletas foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (20), em Arapongas, no Norte do Paraná, depois que os pilotos ultrapassaram uma viatura da Polícia Militar (PM). Os casos foram registrados por volta das 8h44, no bairro Vila Triângulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe realizava patrulhamento pela Rua Tangará quando a viatura foi ultrapassada por uma Honda Biz de cor vermelha, pilotada por um homem. Os policiais perceberam que a placa era falsificada.

Foi feita a abordagem, e as autoridades também constataram no sistema do Detran-PR que a moto não poderia estar circulando. Enquanto a Biz era recolhida, uma mulher também ultrapassou a viatura com uma Honda CG 125.

Novamente, os policiais perceberam que a placa era falsificada. A motociclista foi abordado e o veículo também foi apreendido. Diante dos fatos, as duas motocicletas foram encaminhadas para o pátio do Detran para as providências cabíveis.

