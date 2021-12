Da Redação

Motociclistas ficam feridos durante acidente em Arapongas

Um acidente entre duas motocicletas causou ferimentos em dois homens no final da tarde deste sábado (11), na PR-218, Km 226 + 600 metros, em Arapongas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), de Rolândia, os dois veículos trafegavam pela Rodovia Estadual, no sentido Arapongas/Sabáudia, quando se envolveram em um acidente do tipo abalroamento lateral, ou seja, ocorreu devido à invasão, por um deles, da faixa lateral.

Ainda conforme a PRE, o motociclista, de 50 anos, que dirigia uma Yamaha YZF R, com placas de Sabáudia, sofreu ferimentos e foi encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Arapongas.

O outro motociclista, um homem, de 58 anos, que conduzia uma Honda/C100 Biz, com placas de Arapongas, também sofreu ferimentos e foi levado pelo Samu para a Upa. O estado de saúde dos motociclistas não foi informado pela PRE.