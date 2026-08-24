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Motociclista tenta fugir da Guarda Municipal, mas tem veículo apreendido

Condutor foi denunciado por fazer malabarismos na Vila Triângulo, em Arapongas, e não possuía licença para pilotar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista tenta fugir da Guarda Municipal, mas tem veículo apreendido
Autor Moto foi encaminhada para o pátio do Detran - Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de Arapongas apreendeu uma motocicleta no fim da tarde de domingo (23) na Rua Tangará, na Vila Triângulo. O condutor perdeu o veículo após tentar escapar de uma viatura e ser flagrado pilotando sem a documentação exigida por lei.

-LEIA MAIS: Passageira de carro que colidiu violentamente contra poste morre no hospital em Arapongas

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A ocorrência teve início quando os agentes, que estavam perto da praça do Cemitério, receberam denúncias de que uma pessoa estaria fazendo manobras perigosas com uma moto na região. Durante as buscas pelas ruas próximas, a equipe localizou o suspeito. Ao perceber a aproximação dos guardas, o piloto fez uma manobra de retorno e fugiu do local.

Para evitar riscos no trânsito, os agentes optaram por não iniciar uma perseguição, mas mantiveram o patrulhamento pelo bairro. Pouco tempo depois, encontraram a motocicleta e o condutor parados na via pública, onde realizaram a abordagem. Durante a revista, nada de ilegal foi encontrado com ele e o sistema confirmou que não havia nenhum mandado de prisão em aberto.

A equipe constatou que o rapaz não possuía a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir motocicletas. Como ele não conseguiu apresentar nenhum motorista devidamente habilitado para retirar a moto no momento da fiscalização, o veículo foi recolhido e encaminhado ao pátio do Detran, localizado junto à 7ª Companhia da Polícia Militar. O responsável também recebeu as multas referentes às infrações cometidas.

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ARAPONGAS CNH GUARDA MUNICIPAL Infrações motocicleta notícias locais transito
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