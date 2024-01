Motociclista tem fratura exposta após bater contra carro em Arapongas

Um motociclista ficou ferido após se envolver em acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (3), em Arapongas, no norte do Paraná. A colisão envolveu um carro e aconteceu na Rua Iratauá, no Conjunto Flamingos, próximo a um posto de combustíveis.

Segundo informações do repórter Marcelo Oliveira, o motociclista teve uma fratura exposta na perna e foi encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar) por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do outro veículo saiu ileso e não precisou de atendimento médico.

