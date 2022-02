Motociclista sofre queda na BR-369, em Aricanduva

Da Redação

O Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arapongas foi chamado no final da tarde desta segunda-feira (7) após um motociclista, de 43 anos, sofrer uma queda ao lado do Posto Carajás, no distrito de Aricanduva.

Segundo testemunhas, o condutor da moto, morador de Arapongas, não viu um buraco que tem na entrada para o posto e sofreu a queda. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com algumas escoriações nos braços e nas pernas, de acordo com os socorristas.