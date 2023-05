Motociclista sofre queda na Avenida Maracanã e fica inconsciente

Um grave acidente foi registrado na tarde deste sábado (27), na Avenida Maracanã, perímetro urbano da BR-369, em Arapongas, norte do Paraná. De acordo com as informações do repórter Marcelo Oliveira, um motociclista, de idade não divulgada, sofreu uma queda de moto nas imediações da empresa Ortobom e ficou inconsciente.

Até o momento, não há detalhes sobre o que provocou a queda. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender a ocorrência. O homem recebeu os primeiros atendimentos no local, foi levado para dentro de uma ambulância e na sequência levado para um hospital da cidade.

Agentes da Guarda Municipal (GM) também estiveram no local para auxiliar no tráfego de veículos.

