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FISCALIZAÇÃO

Motociclista sem CNH fura sinal e tem moto apreendida em Arapongas

Veículo estava com documentação atrasada e escapamento irregular; condutor e passageiro foram liberados após abordagem no Centro de Arapongas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista sem CNH fura sinal e tem moto apreendida em Arapongas
Autor Moto foi recolhida pela Guarda Municipal - Foto: Reprodução

Um motociclista teve o veículo apreendido pela Guarda Municipal (GM) de Arapongas na noite desta terça-feira (10), após desrespeitar a sinalização de trânsito no centro da cidade. Durante a abordagem, os agentes constataram que o homem conduzia a moto sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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O flagrante aconteceu por volta das 20h48. A equipe realizava um patrulhamento de rotina próximo ao cruzamento das ruas Araras e Calu quando notou uma motocicleta roxa, ocupada por duas pessoas, avançando o sinal vermelho. A ordem de parada foi dada logo em seguida, na Rua Avinhados, onde ocorreu a fiscalização.

Ao verificarem os dados do veículo no sistema, os guardas descobriram que o último licenciamento havia sido pago em 2025. Além da documentação irregular, a moto estava com o escapamento modificado, fora dos padrões exigidos pelas leis de trânsito.

Diante das diversas infrações, o condutor e o passageiro receberam as devidas orientações e foram liberados no próprio local, já que não havia pendências criminais contra eles. A motocicleta, no entanto, foi recolhida e encaminhada ao pátio de trânsito da Polícia Militar para os procedimentos administrativos necessários.

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ARAPONGAS CNH GUARDA MUNICIPAL infração motocicletas sinal vermelho transito
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