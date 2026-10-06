Motociclista sem CNH e com veículo irregular é abordado em Arapongas

Fiscalização de trânsito apreendeu moto barulhenta e sem condições de circulação no Residencial Bem Viver II

Uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Militar resultou na apreensão de uma motocicleta adulterada e na autuação de um condutor sem habilitação no fim da tarde desta segunda-feira (5), na Estrada Aliança, em Arapongas.

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A abordagem ocorreu por volta das 17h19, nas proximidades do Residencial Bem Viver II. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial patrulhava a região quando notou o veículo trafegando com falhas visíveis em equipamentos obrigatórios e com o escapamento adulterado, emitindo ruído excessivo que causava perturbação no local.

Ao checarem o sistema informatizado, os agentes constataram que o piloto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Durante a inspeção no veículo, foram identificadas diversas infrações graves: os pneus estavam completamente desgastados — ultrapassando o limite de segurança exigido por lei —, o escapamento estava modificado e faltava o conjunto do filtro de ar, entre outros problemas mecânicos.

Diante do cenário de irregularidades, as notificações de trânsito foram emitidas e a motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran. O condutor recebeu orientações das autoridades e foi liberado no próprio local, permanecendo apenas com o seu capacete.