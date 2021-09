Motociclista que morreu na BR-369 após queda é identificado

Da Redação

Um acidente de moto causou a morte de um jovem, de 25 anos, morador de Apucarana, na madrugada desta segunda-feira (27), na BR-369, nas proximidades de Aricanduva, distrito de Arapongas.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada na manhã desta segunda-feira (27) e ao chegar no local, encontrou o motociclista caído dentro da canaleta. O motociclista, provavelmente, perdeu o controle, atingiu o meio-fio e parou na canaleta. É possível ver as marcas do pneu no asfalto.

De acordo com profissionais da equipe, foi constatado que o acidente ocorreu durante a madrugada desta segunda (27). Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil também estiveram no local. Os profissionais do Instituto Médico-Legal (IML) retiraram o corpo de onde ocorreu o acidente.

O jovem já foi identificado, trata-se de Matheus Gomes de Sousa, que trabalhava como vigilante. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, IML, de Apucarana.