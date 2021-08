Da Redação

Motociclista perde a vida em acidente no Conjunto Flamingos

O jovem Rodrigo da Silva, de 34 anos, morreu na madrugada deste domingo (15) após sofrer um acidente na Rua Iratauá, na entrada do Conjunto Flamingos, em Arapongas. Ele trabalhava como encarregado de produção na empresa Somopar.

De acordo com testemunhas do acidente, ele teria perdido o controle da direção e acabou batendo contra um poste de iluminação. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados, mas nada puderam fazer, já que o rapaz teve morte instantânea. As causas do acidente serão apuradas.

Familiares e amigos lamentam a perda nas redes sociais neste domingo.