Motociclista morre em colisão entre duas motos, em Arapongas

Um motociclista morreu na noite desta quinta-feira (15), em Arapongas, vítima de uma colisão entre duas motocicletas no cruzamento da Avenida Maracanã com a rua Furriel. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda chegou a socorrer o homem, que não resistiu aos ferimentos. O outro motociclista envolvido no acidente foi levado para o Honpar.

Foi o segundo acidente com vítima fatal registrado na noite de quinta-feira (15) em Arapongas. Poucas horas antes, um homem de 44 anos morreu ao capotar o veículo que conduzia, na estrada Aliança, zona rural do município.

Segundo informações, testemunhas teriam relatado que a colisão entre as duas motos teria sido violenta. Os dois veículos caíram longe um do outro. Ainda durante os procedimentos do SAMU, familiares de um dos motociclistas chegaram ao local do acidente.

Depois de constatada morte de um dos motociclistas, a ambulância do Samu foi para o UPA 24 horas, onde o corpo seria liberado para o IML de Apucarana.

