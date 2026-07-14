Motociclista morre após bater na traseira de carreta na PR-444, em Arapongas
Vítima teve o óbito constatado no local do acidente; corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana
Um grave acidente resultou na morte de um motociclista de 63 anos na tarde desta terça-feira (14), na PR-444, em Arapongas. O idoso perdeu a vida após a motocicleta que pilotava colidir violentamente contra a traseira de uma carreta.
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Equipes de socorro da EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pela administração do trecho, foram acionadas para prestar os primeiros socorros. No entanto, devido ao forte impacto, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu antes de ser encaminhada ao hospital.
Após a constatação do óbito, o corpo do motociclista foi recolhido e levado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade de Apucarana.
Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) permaneceu no trecho sinalizando a via, controlando o tráfego de veículos durante todo o atendimento da ocorrência. A dinâmica exata e as causas que levaram à colisão serão agora investigadas pelas autoridades competentes.