Motociclista invade a contramão e bate de frente com outra moto em Arapongas; veja







Um acidente envolvendo duas motocicletas de entrega foi registrado em Arapongas na última segunda-feira (28) após uma manobra imprudente no trânsito. A colisão frontal ocorreu quando um dos condutores invadiu a contramão para desviar rapidamente dos carros e acabou atingindo em cheio a outra moto, que estava parada aguardando a abertura do semáforo.

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A ocorrência foi flagrada em vídeo e as imagens foram divulgadas pela Guarda Municipal da cidade. O registro mostra o momento exato em que a tentativa de ganhar tempo e espaço entre os automóveis resulta na batida direta contra o outro motociclista.





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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Segundo a Guarda Municipal, o episódio serve como um alerta direto sobre o comportamento nas vias urbanas. A corporação reforça que a impaciência e a tentativa de poupar poucos segundos no trajeto podem provocar acidentes graves, colocando em risco não apenas a vida do condutor infrator, mas também a de trabalhadores e demais pessoas que seguem as regras de trânsito.