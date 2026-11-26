Motociclista fratura o pé em batida com carro em Arapongas
Acidente ocorreu no cruzamento das ruas Japim e Patativa, perto do quartel dos bombeiros.
Um motociclista de 29 anos fraturou o pé esquerdo em uma colisão com um carro da Hyundai no início da tarde desta quinta-feira (26), em Arapongas. A batida ocorreu no cruzamento das ruas Japim e Patativa, no Jardim Bandeirantes, perto do quartel do Corpo de Bombeiros.
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Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. Segundo o sargento José Garbelini, o motociclista também apresentava um corte no pé e escoriações no rosto, nos braços e nas pernas. Ele estava consciente durante o resgate.
Um médico foi chamado para reforçar o atendimento no local e acompanhar o motociclista até a Santa Casa de Arapongas. O motorista do carro foi atendido no cruzamento e, segundo Garbelini, não apresentava ferimentos graves. Ele recusou encaminhamento ao hospital.
A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência.