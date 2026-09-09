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Motociclista fica ferido em colisão com caminhão na BR-369 em Arapongas

Vítima foi encaminhada ao hospital após veículo de carga tentar acessar a rodovia e provocar batida transversal na noite desta terça-feira (8)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista fica ferido em colisão com caminhão na BR-369 em Arapongas
Autor Acidente envolveu moto e caminhão em Arapongas - Foto: PRF

Um motociclista ficou ferido no início da noite de terça-feira (8) após se envolver em uma colisão com um caminhão na Avenida Maracanã, perímetro urbano da BR-369, em Arapongas, no norte do Paraná. A vítima foi socorrida no local pelo Samu e encaminhada para atendimento médico em um hospital da região.

-LEIA MAIS: Van com estudantes pega fogo e fica completamente destruída em Apucarana

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De acordo com os levantamentos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no momento em que o caminhão tentava acessar a rodovia. O veículo de carga saía da Rua Seringueiro para ingressar na BR-369 e, durante a manobra, acabou cruzando a pista. Nesse instante, houve a batida transversal com a motocicleta, que trafegava pelo trecho no sentido crescente, em direção ao município de Apucarana.

As circunstâncias exatas da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades. Diante do acidente, a PRF reforçou o alerta aos motoristas sobre a necessidade de redobrar a atenção ao acessar ou cruzar trechos rodoviários.

A corporação orienta que as manobras de transposição sejam realizadas exclusivamente quando houver condições de segurança, respeitando sempre a sinalização do local e as normas gerais de circulação.

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