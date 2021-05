Motociclista fica ferido em acidente no centro de Arapongas

Continua após publicidade

Um motociclista ficou ferido após uma batida contra um carro no cruzamento da Rua Beija-Flor com Marabú, região central de Arapongas. Ainda não se tem informações sobre a gravidade dos ferimentos.

Pessoas que passavam pela rua pararam no local para acalmar o motociclista que ficou caído no chão. Foi tentado acionar o socorro mas no momento, as duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estavam em outras ocorrências e a ambulância dos bombeiros estava em manutenção.