Motociclista fica ferido após queda de moto na BR 369; veja

Um motociclista de 39 anos ficou ferido na noite desta segunda-feira, 06, após cair da moto que pilotava na BR 369, sentido a Arapongas, próximo à Colônia Esperança. A suspeita é de que o pneu da moto tenha estourado, provocando o acidente.

A vítima sofreu escoriações pelo corpo e contusão na perna direita, de acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que prestou atendimento no local.

Segundo informações levantadas pela reportagem, o motociclista é morador de Faxinal e estava a caminho de Arapongas para estudar em uma universidade.

A moto ficou bastante danificada. Os ferimentos da vítima são considerados leves e ele passa bem.

Outro acidente



Um homem que conduzia uma Honda Biz se envolveu em um acidente entre as Ruas José Ramos de Oliveira e Antônio Cazarin, no Residencial Cazarin II em Apucarana, no começo da tarde desta segunda-feira (6). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves. A colisão envolveu um Fiat Strada e o motorista não ficou ferido. A equipe de trânsito da Polícia Militar (PM) também atendeu a ocorrência.

Testemunhas contaram que, a princípio, o motociclista teria cruzado a preferencial do carro e aconteceu a colisão.