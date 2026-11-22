Um motociclista ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro na tarde deste domingo (22), na Avenida Arapongas, em Arapongas, norte do Paraná.

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A vítima foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, regulada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Norte Paranaense (Honpar).





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De acordo com o soldado Álvaro, do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada pelo telefone de emergência 193 com a informação inicial de que a vítima estaria debaixo do automóvel. No entanto, ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o motociclista estava caído próximo ao para-choque do carro.

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Apesar da forte cinemática do acidente, o homem estava consciente e orientado, queixando-se principalmente de dores na região da face e da mandíbula, além de apresentar a fratura de um dente. No carro envolvido na batida estava um casal. Os bombeiros informaram que as duas pessoas foram abordadas no local e, por estarem tranquilas e sem lesões aparentes, recusaram o atendimento médico e o encaminhamento hospitalar.

