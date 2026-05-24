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Motociclista fica ferido após colisão com carreta entre Arapongas e Sabáudia

A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Titan e um caminhão DAF XF105, que tracionava dois semirreboques carregados com soja

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 17:10:54 Editado em 24.05.2026, 17:56:00
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Motociclista fica ferido após colisão com carreta entre Arapongas e Sabáudia
Autor Após a colisão, um dos semirreboques capotou às margens da rodovia e derramou a carga de soja - Foto: PRE

Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na manhã deste domingo (24), na PR-218, entre Arapongas e Sabáudia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 11h20, no km 238 da rodovia.

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A ocorrência envolveu uma motocicleta Honda CG 150 Titan e um caminhão DAF XF105, que tracionava dois semirreboques carregados com soja a granel.

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Segundo a PRE, o caminhão seguia no sentido Sabáudia a Arapongas quando a motocicleta cruzou a pista da direita para a esquerda, provocando o acidente. Após a colisão, um dos semirreboques capotou às margens da rodovia e derramou a carga de soja.

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O motociclista, que não teve a identidade divulgada, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Honpar 2. Já o motorista do caminhão, de 51 anos, não se feriu.

O teste do bafômetro realizado no caminhoneiro apontou resultado de 0,00 mg/l. A motocicleta foi recolhida ao pátio da PRE em Rolândia. As causas do acidente serão apuradas.

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