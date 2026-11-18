Colisão ocorreu no cruzamento das ruas Jacutinga e Uirapuru no fim da tarde desta quarta-feira

Um motociclista de 26 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no fim da tarde desta quarta-feira (18), na área central de Arapongas (PR). A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Jacutinga e Uirapuru e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar (PM).

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A ocorrência envolveu um automóvel Toyota Etios, que trafegava pela Rua Jacutinga, e a motocicleta conduzida pelo jovem pela Rua Uirapuru. Com a força do impacto entre os veículos, o motociclista caiu sobre a via.

A vítima sofreu ferimentos, principalmente na região da perna direita, mas permaneceu consciente e orientada durante todo o atendimento. Conforme relatado às equipes de socorro, o motociclista havia reduzido a velocidade antes do cruzamento, fator considerado significativo para evitar consequências mais graves. Após os primeiros procedimentos no local, ele foi encaminhado à Santa Casa de Arapongas para avaliações médicas detalhadas.

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A Polícia Militar esteve no cruzamento para sinalizar o trecho, controlar o fluxo de veículos e confeccionar o boletim de ocorrência.