Vítima sofreu ferimentos na perna e foi encaminhada ao hospital para avaliação médica; batida ocorreu em frente à Simbal

Um motociclista de 50 anos ficou ferido após bater na lateral de um carro na manhã desta quinta-feira (19), em Arapongas. O acidente foi registrado no acesso entre a Avenida Maracanã e a BR-369, em frente à empresa Simbal.

-LEIA MAIS: Responsável por abandono de filhotes é multado em quase R$ 18 mil em Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista de um Chevrolet Prisma trafegava sentido ao centro da cidade quando ocorreu a colisão com a moto. Após o impacto lateral, ambos os veículos precisaram ser parados no acostamento da via.





Foto: TNOnline Foto: TNOnline

A vítima, que reclamava de dores na panturrilha esquerda, recebeu os primeiros socorros de pessoas que estavam no local, incluindo o auxílio inicial de um membro da brigada civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, equipes da concessionária Motiva Paraná assumiram o atendimento da ocorrência e encaminharam o motociclista a um hospital da região para exames médicos adicionais, embora ele não apresentasse sinais de fratura.

