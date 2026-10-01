Motociclista fica ferido após bater em carro de Arapongas na PR-218

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Acidente aconteceu na noite de quarta-feira (30), em Sabáudia; motorista do Chevrolet Cruze, de 64 anos, não se feriu

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um Chevrolet Cruze, com placas de Arapongas, na noite de quarta-feira (30), na PR-218, em Sabáudia, no Norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 20h30, no km 250 da rodovia.

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Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o Cruze, com placas de Arapongas, era conduzido por um homem de 64 anos. Ele trafegava no sentido Astorga a Sabáudia quando ocorreu o abalroamento longitudinal com uma Honda CG 125, que seguia no sentido contrário.

O motociclista, que não foi identificado no local, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Norte Paranaense (Honpar 2), em Arapongas, para atendimento médico.

O motorista do Cruze não ficou ferido. Conforme o BPRv, ele foi submetido ao teste do etilômetro. O motociclista também deveria realizar o teste, mas não foi possível devido à necessidade de atendimento hospitalar.

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No trecho onde ocorreu o acidente, a pista é de nível, estava seca e não possui iluminação. A sinalização conta com faixa dupla contínua.

As circunstâncias que levaram à colisão serão apuradas.