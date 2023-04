Motociclista fica ferido após acidente de trânsito na Avenida Maracanã

Da Redação

Acidente na Avenida Maracanã, em Arapongas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado na tarde desta terça-feira (11), por volta das 16h45, para atender um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro na Avenida Maracanã, em Arapongas, no norte do Paraná.

Segundo testemunhas, o condutor da motocicleta estava realizando a ultrapassagem pela direita no momento em que o carro, modelo Volkswagen Gol, realizou a conversão para entrar na Rua Anhumbi.

O motociclista foi atingido e sofreu a queda, mas teve apenas escoriações, de acordo com informações dos socorristas. A vítima foi encaminhada para atendimento médico.

Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local e apura as causas do acidente.

Os ocupantes do Gol não sofreram ferimentos. O veículo teve a dianteira danificada.

