Motociclista fica ferido ao colidir em traseira de carro em Arapongas

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi mobilizado para atender um acidente de trânsito por volta das 10h30 deste sábado (8), em um cruzamento entre duas ruas na área central de Arapongas, norte do Paraná. Uma pessoa ficou ferida.

continua após publicidade

Conforme as informações da corporação, houve uma colisão envolvendo uma motocicleta e um automóvel HB20 entre as ruas Tucanos e Condor. O motorista do carro, que estava acompanhado da esposa, realizava uma manobra para estacionar em uma vaga que estava disponível no local.

- LEIA MAIS: Carro é encontrado incendiado na Avenida Minas Gerais em Apucarana

continua após publicidade

No momento em que estacionava, um motociclista, de idade não divulgada, atingiu a traseira do HB20. Apesar da colisão, a vítima não perdeu a consciência e sofreu ferimentos leves.

A equipe do Samu prestou os primeiros atendimentos ao homem e o encaminhou para uma unidade de saúde do município para receber os devidos cuidados.

O casal de idosos que ocupava o automóvel não ficou ferido.





Siga o TNOnline no Google News