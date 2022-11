Motociclista fica ferida após grave acidente em Arapongas

Da Redação

Socorristas do Samu e Corpo de Bombeiros atenderam a motociclista

Um acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado na noite desta sexta-feira (25), por volta das 19h10, no cruzamento das ruas Perdizes e Suiriri, em Arapongas, norte do Paraná.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local para socorrer a motociclista. De acordo com o socorrista Rogério Fernandes, ela sofreu uma fratura grave no fêmur e apresentava sinais de choque hipovolêmico, ou seja, perdia bastante sangue no momento do atendimento.

A condutora foi encaminhada para o Hospital Norte Paranaense (Honpar), segundo o Samu. Socorristas dos Bombeiros também deram apoio.

Os ocupantes do carro não sofreram ferimentos. A Polícia Militar (PM) também se deslocou ao local. As causas da batida não foram informadas.

