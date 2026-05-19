Motociclista fica em estado grave após colisão com caminhão em Arapongas
Jovem de 27 anos sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao Honpar pelo Samu
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Um motociclista de 27 anos ficou ferido em estado grave após colidir com um caminhão no cruzamento da Rua Tico-Tico-Rei com a Rua Ariramba Vermelha, na Vila Cascata, em Arapongas (PR), na tarde desta terça-feira (19).
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Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o caminhão seguia pela Rua Ariramba Vermelha enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Tico-Tico-Rei quando ocorreu a colisão. A vítima apresentava suspeita de fratura de tíbia e fíbula, traumatismo craniano moderado, ferimento corto-contuso na região do supercílio esquerdo, dores nos dois joelhos e sangramento em ambas as orelhas.
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Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Norte Paranaense (Honpar).