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Motociclista fica em estado grave após colisão com caminhão em Arapongas

Jovem de 27 anos sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao Honpar pelo Samu

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 22:48:41 Editado em 19.05.2026, 22:48:37
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Motociclista fica em estado grave após colisão com caminhão em Arapongas
Autor A vítima apresentava suspeita de fratura de tíbia e fíbula, traumatismo craniano moderado, ferimento corto-contuso na região do supercílio esquerdo, dores nos dois joelhos e sangramento em ambas as orelhas - Foto: Reprodução

Um motociclista de 27 anos ficou ferido em estado grave após colidir com um caminhão no cruzamento da Rua Tico-Tico-Rei com a Rua Ariramba Vermelha, na Vila Cascata, em Arapongas (PR), na tarde desta terça-feira (19).

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Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o caminhão seguia pela Rua Ariramba Vermelha enquanto a motocicleta trafegava pela Rua Tico-Tico-Rei quando ocorreu a colisão. A vítima apresentava suspeita de fratura de tíbia e fíbula, traumatismo craniano moderado, ferimento corto-contuso na região do supercílio esquerdo, dores nos dois joelhos e sangramento em ambas as orelhas.

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Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Norte Paranaense (Honpar).

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