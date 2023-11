Motociclista fica com perna presa embaixo de ônibus em Arapongas

Um motociclista ficou com a perna prensada embaixo de um ônibus da Viação Brasil Sul no cruzamento da Rua Apterix com a Avenida Maracanã, em Arapongas, norte do Paraná. O acidente aconteceu na noite desta terça-feira (21), por volta das 19 horas.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local. Segundo os socorristas, o homem , de 53 anos, ficou com a perna prensada embaixo do ônibus e foi encaminhado, com ferimentos considerados moderados, ao Honpar.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou um boletim de acidente. A Polícia Militar também esteve no local. As causas não foram informadas.

